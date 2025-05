Canoa, Europei: bronzo per l'Italia nel C1 donne

Si apre con una medaglia di bronzo la prima giornata dei Campionati Europei di canoa slalom e kayak cross, in corso a Vaires-sur-Marne, alle porte di Parigi. A firmare il primo podio per l'Italia è il team della canadese monoposto (C1) femminile composto da Elena Micozzi, Elena Borghi e Marta Bertoncelli, che chiude la prova in 107.44. A conquistare il titolo europeo è la Repubblica Ceca in 103.00. Argento alla Francia in 105.28. La squadra del K1 femminile con Stefanie Horn, Lucia Pistoni e Chiara Sabattini chiude al sesto posto in 108.40. Oro alla Repubblica Ceca (98.86), seguita dalla Spagna (100.50) e dalla Gran Bretagna (101.22). Nel C1 maschile a squadre, Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Martino Barzon sono settimi in 98.33. A dominare è la Gran Bretagna con il tempo di 91.27, davanti a Slovenia (92.81) e Slovacchia (94.75). Nel K1 maschile a squadre, l'Italia con Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda chiude dodicesima in 96.97. Il titolo va alla Germania con il tempo di 85.89. Argento alla Francia (86.73), bronzo alla Spagna (87.40). Venerdì in acqua per le qualificazioni individuali kayak femminile (09:30), kayak maschile (10:20), canadese femminile (11:30) e canadese maschile (12:15). Sabato semifinali e finali del K1 maschile e femminile al mattino, mentre il pomeriggio vedrà protagonisti gli specialisti della canadese, con semifinali e finali del C1 maschile e femminile. Domenica giornata interamente dedicata alla specialità del kayak cross. La mattinata si aprirà con le qualificazioni a cronometro (Kayak Sprint Cross Individual), utile a stabilire le griglie di partenza per le fasi a eliminazione diretta e valevole come evento medaglia. Nel pomeriggio si disputeranno quarti di finale, semifinali e finali, che assegneranno gli ultimi titoli continentali della rassegna.