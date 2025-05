Il Mondiale arriva in Italia: Antonelli "sfida" la Ferrari

Kimi è lanciatissimo, la Rossa al contrario arriva da Imola per rilanciare una stagione fin qui ampiamente deludente ed è forse la prima volta (non ce ne vogliano i vari Trulli, Fisichella e Giovinazzi, per non andare troppo in là nel tempo) che un pilota dal passaporto italiano è davvero in grado di rivaleggiare per popolarità con la Scuderia. Molto più della semplice curiosità che aveva accompagnato il nostro nel suo debutto "ufficioso" del 30 agosto scorso con la Mercedes (in sostituzione di Hamilton) nel primo turno di prove libere del GP d'Italia a Monza, terminato dopo una decina di minuti con un incidente (senza conseguenze per Andrea) all'ingresso della Parabolica.