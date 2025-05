Hamilton: "Macchina inguidabile". Poi corregge il tiro. Leclerc: "Meglio del previsto"

La Scuderia Ferrari HP ha completato nel venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna il programma previsto testando tutte le mescole di gomma portate al Circuit de Barcelona-Catalunya da Pirelli (C1, C2 e C3), lavorando sulla messa a punto sia in configurazione gara che in preparazione della qualifica. Charles Leclerc ha ottenuto il quinto miglior tempo nel secondo turno - il più veloce dei due - nel quale Lewis è stato undicesimo.



FP1. Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con gomme Hard prima di montare le Soft con le quali Hamilton ha fermato i cronometri con il terzo tempo in 1’14”096, subito davanti al compagno che ha fatto segnare 1’14”238. Nella fase finale del turno su entrambe le vetture è stato caricato carburante per girare in configurazione gara, Lewis con la gomma Hard di inizio turno e Charles ancora con la Soft. L’inglese ha completato 29 giri, due in meno di Charles, per un totale di squadra di 60.



FP2. Leclerc e Hamilton nel turno iniziato alle ore 17 hanno incominciato girando con la mescola Medium con la quale i due hanno percorso rispettivamente undici e dieci passaggi. I due sono quindi passati alla mescola Soft con la quale Leclerc ha fatto segnare 1’13”260, quinto tempo, mentre Lewis ha stabilito l’undicesimo crono in 1’13”533. Negli ultimi venti minuti la squadra è tornata a concentrarsi sui long run, caricando carburante e montando le Medium di inizio turno. Charles è stato il primo dei due piloti a passare a pneumatici Soft, percorrendo nel complesso 32 giri. Poco dopo anche Lewis ha effettuato la stessa operazione completando in totale 29 tornate portando il quantitativo di squadra a 61.