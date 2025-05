Horner: "Io alla Ferrari? Il mio italiano è peggio dell'inglese di Briatore!"

"Io prossimo Team Principal della Ferrari? È sempre lusinghiero essere associati ad altre squadre, ma sono concentrato al cento per cento sulla Red Bull. Lo sono sempre stato e certamente lo sarò a lungo termine. Ci sono sempre un sacco di speculazioni e congetture in questo ambiente. Gente che viene e gente che va, qualsiasi cosa! Il mio team però sa come la penso. E poi, il mio italiano è peggiore dell'inglese di Flavio Briatore, quindi come potrebbe mai funzionare?"