Libere 1 Barcellona: Norris precede Verstappen, Hamilton e Leclerc alle loro spalle

Avvio in salita (dopo la débacle di Montecarlo) per la Mercedes: undicesimo tempo per George Russell a un secondo e 33 millesimi dalla vetta, diciottesimo per Andrea Kimi Antonelli a un secondo e 651 millesimi. Davanti ad AKA il terzo pilota Haas Ryo Hirakawa (in pista per Esteban Ocon) alle sue spalle l'altro rookie Victor Martins (Williams al posto del beniamino di casa Carlos Sainz). Fanalino di coda il sempre più deludente Franco Colapinto, il cui posto in Alpine traballa al suo terzo GP con il team bleu.