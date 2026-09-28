Basket: Wnba, azzurra Zandalasini trascina Valkyries in gara 1 playoff

Cecilia Zandalasini ha realizzato 22 punti, Gabby Williams ne ha aggiunti 20 con quattro assist e le Golden State Valkyries - teste di serie numero 2 - hanno preso il largo contro le Dallas Wings già entro l'intervallo, vincendo 104-80 nella gara d'apertura dei playoff. Paige Bueckers ha messo a referto 21 punti e sei rimbalzi per Dallas, squadra che aveva chiuso la stagione regolare vincendo sette delle ultime otto partite ottenendo così il settimo posto nel tabellone, e che ora cercherà di evitare l'eliminazione giocando in casa. Gara 2 della serie al meglio delle tre partite si giocherà mercoledì a Dallas; l'eventuale Gara 3 è prevista per venerdì al Chase Center. Tiffany Hayes ha segnato 21 punti partendo dalla panchina, contribuendo al record di punti realizzati in una singola partita dalle Valkyries, franchigia al suo secondo anno di attività. Spettacolare la prova dell'azzurra Zandalasini che ha chiuso con un 7 su 11 al tiro, incluse quattro triple.