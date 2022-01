Divorzio Szafnauer-Aston Martin: gestione di gruppo per le "verdone"

FORMULA 1

Il top manager rumeno-statunitense ha lasciato il proprio ruolo di Team Principal e dovrebbe accasarsi Oltremanica...

di

STEFANO GATTI

L'annuncio era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: Otmar Szafnuer ha lasciato Aston Martin, la squadra che - sotto il nome di Force India e Racing Point - ha guidato per dodici stagioni (dal 2009 al 2021), portandola l'anno scorso appunto al settimo posto del Mondiale Costruttori, grazie ai piazzamenti di Sebastian Vettel. Della separazione tra Szafnauer e Aston Martin si era iniziato a parlare dopo l'approdo nel team di Martin Whitmarsh (nel ruolo di CEO) lo corso mese di settembre. Destinzione "naturale" di Szafnuer è ora Alpine F1 Team.

Questo il testo del comunicato ufficiale Aston Martin:

Otmar Szafnauer ha lasciato l'azienda ed il suo ruolo presso Aston Martin Cognizant Formula One™ Team sarà gestito dal gruppo dirigente fino alla nomina del suo sostituto. Lo ringraziamo per il servizio reso al teme negli ultimi dodici anni gli facciamo i miglior auguri per le nuove sfide che sicuramente si appresta a raccogliere. Fortunatamente, siamo guidati e gestiti da da un gruppo di personalità forti e possiamo prenderci tutto il tempo necessario per esplorare nuove opzioni prima di annunciare il nuovo organigramma. Rimaniamo concentrati sulla preparazione di una monoposto il più competitiva possibile per l'inizio del Mondiale 2002".