Distacco social per Hamilton: Lewis smette di seguire la Formula Uno su instagram

Una sconfitta dura da incassare, quella subita da Lewis Hamilton nel Modiale che si è polemicamente chiuso domenica corsa ad Abu Dhabi. Dopo essersi complimentato con il rivale a caldo, il Re Nero sembra ora- in modo peraltro del tutto legittimo - accusare il colpo. Assente al gala parigino della FIA, Hamilton (che seguiva via social tutti i suoi colleghi tranne... Vertappen) ha smesso ora di seguire anche gli account della Formula Uno. Un distacco che in un certo senso sottolinea la sua delusione al termine di un anno che ha segnato la fine dello strapotere Mercedes nell'era della Formula Uno ibrida.