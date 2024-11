Dalla Via Emilia al West: Shwartzman dalla Ferrari alla Indycar con Prema

PREMA Racing è entusiasta di annunciare che Robert Shwartzman si unirà al team per la NTT Indycar Series 2025. Riunito alla famiglia PREMA dopo un periodo di successo nelle gare Endurance, il venticinquenne israeliano tornerà alle monoposto, completando lo sforzo del team con motore Chevrolet per la prossima stagione. Shwartzman è entrato a far parte di Prema per la prima volta nel 2018, conquistando il terzo posto nel Campionato Europeo FIA di Formula 3 e finendo come il miglior debuttante di quell'anno, a cui ha aggiunto il titolo della Toyota Racing Series. Nel 2019 ha conquistato il titolo inaugurale del FIA Formula 3 Championship della nuova era, dando il via alla forma dominante di PREMA nella serie. È rimasto con la squadra per il suo salto nel FIA Formula 2 Championship, dove ha ottenuto sei vittorie e 14 podi in due stagioni, diventando vicecampione nel 2021. Ha fatto il suo debutto nei test di Formula 1 nel 2020 con la Scuderia Ferrari, continuando a testare con la squadra italiana e l'Haas F1 Team l'anno successivo.