 Dalla leadership della Formula 2 al debutto in F.1 con l'Alpine di Alonso: la "lunga marcia" di Guanyu Zhou

FORMULA 1

Venerdì 2 luglio al Red Bull Ring lo spagnolo lascerà spazio alla "prima volta" del leader del campionato di Formula 2 al volante della Alpine.

di

STEFANO GATTI

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria del prossimo weekend Alpine F1 Team farà esordire nel Mondiale il proprio pilota di riserva Guanyu Zhou che si metterà appunto al volante della A521 normalmente guidata da Fernando Alonso per i primi sessanta minuti di prove libere della nona tappa del calendario. Membro della Alpine Academy dal 2019 ed attuale leader del campionato di Formula 2, il 22enne pilota di Shanghai è il primo cinese a mettersi al volante di una monoposto della massima formula da otto anni a questa parte.

“Scendere in pista nel primo turno di prove libere del prossimo Gran Premio è un sogno che diventa realtà ed un ulteriore passo verso il mio obiettivo di diventare pilota di Formula Uno. Sarà un'occasione molto speciale. Mi sto preparando meglio che posso per farmi trovare pronto a raggiungere gli obiettivi che la squadra mi ha assegnato. Non ci sono stati molti piloti in Formula Uno, quindi mettermi al volante di una monoposto il prossimo weekend mi renderà molto orgoglioso, soprattutto farlo con l'auto di Fernando che è stato la mia fonte di ispirazione quando ero un ragazzino. Sono soddisfatto dei traguardi che ho raggiunto finora e molto riconoscente per l'aiuto che ho ricevuto. La mia intenzione è quella di trarre il massimo risultato da questa esperienza, non ne vedo l'ora".

La prima apparizione di Zhou nel Mondiale venerdì 2 luglio al Red Bull Ring sarà in effetti anche - soprattutto - la prima di un pilota cinese otto anni dopo le cinque sessioni - ugualmente di prove libere - alle quali prese parte a cavallo tra il 2012 ed il 2013 il suo connazionale Ma Quinghua al volante però di monoposto di terza schiera come HRT e Caterham.

Zhou fa parte della Alpine Academy dal 2019, dopo tre stagioni consecutive nel Campionato Europeo di Formula 3. Miglior Rookie in Formula 2 nello stesso 2019 (cinque presenze sul podio), Guanyu ha messo a segno lo scorso anno la sua prima vittoria nella categoria cadetta a Sochi, per poi chiudere sesto il campionato, ed è l'attuale leader della serie con due vittorie : una nella Feature Race del Bahrain ed una - ben più prestigiosa - nella Sprint Race 1 a Montecarlo al volante della monoposto del team Uni-Virtuosi, con il supporto ufficiale Alpine.

Laurent Rossi, CEO Alpine:

“Per le giovani promesse la sfida di arrivare in Formula Uno è incredibilmente e noi siamo orgogliosi di aiutare i più talentuosi in questo percorso. Guanyu ha preso parte a molti test al simulatore, quindi guidare in una sessione di prove libere con una monoposto contemporanea è un passo importante per uno dei migliori elementi della nostra Academy (Zhou ha trascorsi anche nella Ferrari Driver Academy dal 2014 al 2018, ndr). Questa esperienza lo aiuterà moltissimo nel fare un passo concreto verso il vero obiettivo: guadagnarsi un posto da titolare nel Mondiale".