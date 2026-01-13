Dalla F.1... al karate: Antonio Pizzonia arrestato in Texas per aggressione

Arresto e rilascio nel giro di poche ore per Antonio Pizzonia. Il quarantacinquenne ex pilota brasiliano ha trascorso alcune ore nella cella di una prigione texana dopo essersi reso protagonista di un'aggressione nei confronti di un uomo che aveva mostrato il dito medio a suo figlio Antonio Pizzonia Neto, impegnato in una prova della 2026 Superkarts! USA Winter Series. Con una mossa da karateka, Pizzonia ha prima sferrato un calcio alla schiena dell'uomo, poi lo ha colpito con un pugno. In un post sui social Antonio ha poi così commentato quanto accaduto: "Ragazzi, sto bene e sono tornato a casa. In effetti c'è stato un episodio a cui oggi avrei reagito in modo diverso. In quel momento ho pensato che mio figlio, un bambino, fosse minacciato da un adulto e istintivamente l'ho difeso. Grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno".