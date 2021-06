Dal percorso netto di Verstappen al "caso" Norris, passando per il "dubbio" Hamilton: voti i protagonisti di Spielberg

FORMULA 1

L'ottava prova del Mondiale lancia l'olandese verso il titolo e segna un punto a favore di Maranello nella sfida alla McLaren.

di

STEFANO GATTI

MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 Punteggio inesorabilmente pieno per Max che- dopo il quarto successo stagionale - viaggia a +18 su Hamilton nella generale. Molto più che una tendenza, la marcia dell'olandese verso il titolo è quasi inarrestabile. Abbiamo ormai pochi dubbi anche sull'esito di una sfida ruota a ruota con Hamilton. E il suo momento, sarà attrezzato anche per eventuali rovesci di fortuna o imprevisti lungo il percorso?

LEWIS HAMILTON: VOTO 7

Giudizio legato non tanto alla performance austriaca, quanto alla "serenità" con la quale Lewis è sembrato accettare il verdetto della pista. Consapevolezza, arrendevolezza, interessi che impercettibilmente ma inesorabilmente si apprestano a varcare i cancelli di un autodromo? Ne avrebbe tutto il diritto, da sette volte iridato. Ma non ci crediamo: die-hard Hamilton ci sorprenderà ancora.

CHARLES LECLERC: VOTO 8,5

Mattia Binotto risolve in un normale incidente di gara il contatto con Gasly che - pochi secondi dopo lo spegnimento del semaforo - cambia verso al GP del monegasco: quindi va bene così. Charles più di Carlos avrebbe potuto sfidare Norris con successo. Intanto raccoglie consensi per una rimonta che ha messo in luce la sua dote migliore: quella di combattente.

LANDO NORRIS: VOTO 9

Same old story, verrebbe da dire. Lando si eleva ormai regolarmente due spanne sopra il povero DANIEL RICCIARDO (VOTO: 4 alla perdurante inconsistenza) e si ritrova a frequentare la "terra di nessuno" che si apre alle spalle di Red Bull e Mercedes, ben davanti però a Ferrari, Alpine, Aston Martin ed Alpha Tauri. Sostiene quasi da solo la sfida McLaren al Cavallino Rampante e lo fa con uno stile asciutto ed efficace.

GEORGE RUSSELL: VOTO 9

Giudizio ovviamente proporzionato alla base di partenza, o meglio alla monoposto a suo disposizione: la Williams. Sfiora il Q3 in qualifica, parte in quinta fila grazie alla penalizzazione di Yuki Tsunoda, lotta come un leone in zona punti fino a quando la FW43B lo costringe alla resa. Intanto la Mercedes si avvicina. Anzi, è lui che si avvicina sempre di più alla Freccia Nera: anche in pista!

CARLOS SAINZ: VOTO 7

Finisce davanti al compagno di squadra nella classifica del GP ma prende un voto più basso per via di qualche errore di troppo seminato nei due giorni di prove e della performance da sesta fila in qualifica. Senza il "tappo-Hamilton" avrebbe davvero potuto sfidare Norris per il quinto posto? Dichiarazione di intenti che ci lascia un po' dubbiosi ma l'autostima può valere centesimi di secondo preziosi, nel tempo sul giro.

FERNANDO ALONSO: VOTO 7

Sta completando con successo la fase di riapprendimento: un due volte campione del mondo capace di mettersi in discussione e di rivoltare come un calzino il suo approccio alla guida di una monoposto da Gran Premio: con crescente successo. Prossimo livello, la caccia al podio? Dipende molto dalla Alpine ma un GP dallo svolgimento fuori dagli schemi (raramente, ma ne capitano) potrebbe dargliene l'occasione.

MARK WEBBER E DAVID COULTHARD: SENZA VOTO!

Ventidue vittorie nei GP del Mondiale sedute sulle casse degli atterezzi in attesa della prossima diretta. David intento a ripassare la "scaletta", Mark con lo sguardo di chi si chiede: "Cosa di faccio qui?" Più tenerezza che malinconia, comunque. E gratitudine per aver corso ad altissimo livello (anche da compagni di squadra, nel 2007 e 2008 con la Red Bull) e vinto non poi così poco!