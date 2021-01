Da Alonso a Genè, da Liuzzi a Ricciardo: tutti i talenti di Campos

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Nei giorni in cui Carlos Sainz Jr. fa il suo debutto al volante della Ferrari, l'automobilismo spagnolo ( e non solo) perde Adrian Campos che, dopo una breve carriera da pilota in F.1, è stato team manager di successo e scopritore di due connazionali che - prima dello stesso Sainz Jr. - hanno legato il loro nome a quello della Ferrari: Fernando Alonso naturalmente (cinque stagioni e undici vittorie in rosso) e poi Marc Gené, tuttora ambassador del Cavallino Rampante

Proprio Alonso e Genè sono stati tra i primi a ricordare il talent scout valenciano del quale il suo team ha annunciato l'ìmprovvisa scomparsa. Adrian Campos Suñer era nato ad Alzira il 17 giugno del 1960 ed era approdato alla Formula Uno con la Minardi nel 1987, dopo un passaggio nel campionato tedesco di Formula 3 e diverse gare in Formula 3000 tra il 1985 ed il 1986. Debuttante lui, poco più che all'esordio lo stesso team faentino (oggi Toro Rosso), i risultati non erano arrivati, nè nella stagione del debutto, nè in quella sucessiva, troncata dopo pochi GP con la sostituzione da parte di Pierluigi Martini. In totale per Campos diciassette Gran Premi, solo due dei quali portati a termine: il "suo" GP di Spagna del 1987 (14esimo al traguardo) e quello di casa del team ad Imola nel 1988 (16esimo).

Terminata la sua carriera da pilota in Formula Uno, Adrian aveva reimpostato la sua presenza nel motorsport verso un ruolo manageriale ma prima si era tolto ancora qualche soddisfazione al volante, conquistando il titolo spagnolo Turismo nel 1994 e chiudendo la carriera con alcune apparizioni nei prototipi (anche con la Ferrari 333 SP) e prendendo anche parte alla 24 Ore di Le Mans del 1997, prima di ritirarsi definitivamente e, come detto, dare il via ad una carriera di grandi soddisfazioni come talent scout e soprattutto come titolare del suo team Adrian Campos Motorsport (in seguito Campos Racing), vincendo nel 1988 il campionato Open Fortuna By Nissan con Marc Genè e prendendo poi parte alla GP con piloti successivamente saliti in Formula Uno come Giorgio Pantano, Lucas di Grassi e Vitaly Petrov. Nel 2009 Adrian presentò la sua domanda di iscrizione per entrare in Formula Uno come Campos Meta ma difficoltà finanziarie lo costrinsero a cercare nuovo soci per completare l'operazione ed entarre nel Mondiale come Hispania Racing (HRT) e, tra il 2010 ed il 2012, piloti quali Bruno Senna, Vitantonio Liuzzi, Daniel Ricciardo e Pedro De La Rosa.