Conto alla rovescia per il debutto di Sainz a Fiorano e per il test di Tsunoda ad Imola

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Con la sessione di test precampionato di Sakhir distante ancora sette settimane e ridotta a tre giornate (uno e mezzo per ciascun pilota...) , le squadre che hanno cambiato formazione si trovano nell'urgenza di mettere in macchina al più presto i nuovi "acquisti", per rodare quantomeno le principali procedure operative e l'affiatamento con gli ingegneri. In attesa, naturalmente, di poter farlo in modo più approfondito a metà marzo in Bahrain con le monoposto 2021. I piani attuali di Ferrari ed Alpha Tauri.

Già al lavoro dalla scorsa settimana a Maranello (anche se per ora solo.... indoor), il neoferrarista Sainz dovrebbe percorrere i primi metri di pista al volante di una Rossa la prossima settimana - quindi entro la fien del mese. Al volante di una monoposto del passato (sembra ancora una SF71H del 2018, "operativa" da subito) , sebbene sarebbe possibile rimettere in moto una SF90 del 2019. Carlos non si allontanerà comunque molto dal "nido", visto che il test (al quale dovrebbe prendere parte per "sgranchirsi" le mani anche Leclerc) avrà luogo sul Circuito di Fiorano. Ancora da decidere (in base alle condizioni meteo) la data del test.

Le previsioni per i giorni centrali della prossima settimana sono comunque all'insegna dell'alta pressione "dalle parti" di Maranello e sembrano pertanto aprire una "finestra" (meteo, appunto) favorevole anche per il test che Alpha Tauri ha in programma nella vicina Imola mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio. Missione: far compiere più chilometri possibile a Yuki Tsunoda al volante della STR13 del 2108, quando il team faentino ancora si chiamava Toro Rosso. Proprio sulla pista di casa del team faentino, che il weekend precedente era stato teatro del GP dell'Emilia-Romagna, il giovanissimo giapponese aveva mosso i primi passi "da grande", guidando la monoposto in questione nella giornata di mercoledì 4 novembre. Alpha Tauri ha poi in programma un'ulteriore test in riva al Santerno: da martedì 23 a giovedì 25 febbraio, con condizioni meteo che - con un po' di fortuna - potrebbero già strizzare l'occhio alla primavera, rendendo così il test più veritiero. Tanto è vero che la squadra potrebbe utilizzare in quella occasione uno dei propri "filming days" con la nuova monoposto.