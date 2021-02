"Concentrarsi sulle priorità per tornare a vincere", Elkann fissa la mission ferrarista

FORMULA 1

"Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con umiltà". Lo ha affermato il presidente della Ferrari Alain Elkann in una conference call con gli analisti finanziari sui costi 2020, naturalmente facendo riferimento all'impegno del Cavallino Rampante in Formula Uno nel passaggio tra una delle stagioni più opache della propria storia ed un 2021 che difficilmente segnerà il ritorno alla piena competitività.

"Dobbiamo ripartire da questa dolorosa realtà sia per noi stessi sia per i nostri tifosi, concentrandoci sulle nostre priorità per tornare competitivi e vincere".

Lo aveva già fatto nel corso del 2020, ed ora il presidente ferrarista torna a rimarcare la scarsa incidenza di una lunga storia e di una tradizione vincente nel camino che deve riportare la Rossa con regolarità nelle posizioni che contano. Missione fissata, anzi ribadita, per la Scuderia che la corsa settimana sulla pista di Fiorano ha messo in pista il proprio presente ed il proprio avvenire per quanto riguarda i piloti (con lo stesso Elkann a presenziare al debutto di Sainz Jr.) e che punta ora alla sessione di test precampionato ed al Gp d'apertura in Bahrain per fare un salto di qualità rispetto all'anonimo 2020 e mettere le basi per un 2022 da sfida per il titolo.