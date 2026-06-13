f1 spagna

Charles Leclerc: "Ferrari fino alla fine della mia vita: rinnovo di cuore e testa. Non sono geloso di Antonelli"

Charles Leclerc si racconta alla vigilia del GP di Barcellona: il rinnovo con la Ferrari, la delusione di Monaco e il rapporto con Hamilton e Antonelli

13 Giu 2026 - 09:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Charles Leclerc, alla sua ottava stagione in Rosso, parla del rinnovo di contratto appena firmato: "Il mio cuore starà con la Ferrari fino alla fine della mia vita. Ma ho scelto di rimanere anche con la testa. Dopo anni insieme con la squadra non poteva essere solo amore, che per me è indiscutibile e per il quale avrei comunque firmato. È che crescendo pensi di più e vuoi fare le scelte giuste, soprattutto in un momento così importante della mia carriera. Con la ragione ho capito che era la cosa migliore per me".

Perché Leclerc ha rinnovato con la Ferrari?

 Nonostante altre offerte e la consapevolezza che il Mondiale piloti a Maranello manca da quasi 20 anni, la convinzione di Leclerc non è mai vacillata: "No, dubbi non ne ho mai avuti. Ci sono state delle opzioni, alcuni sono venuti a proporsi, è stato sensato considerare. Riflettendoci, la mia risposta è stata molto chiara" le parole a La Repubblica.

A convincere definitivamente il monegasco della bontà del progetto è stata la gestione sportiva: "Credo nel team e in Fred Vasseur. Sta costruendo da anni un gruppo, ma questa è la prima volta che è la sua squadra a sviluppare una macchina completamente nuova. Il cambio di approccio già si è visto con tante innovazioni, ne arriveranno tante altre. E io sono a bordo di questa visione".

Col rinnovo firmato, ora bisogna pensare a Barcellona. Voltare pagina dopo lo zero di Monaco è fondamentale, anche se l'amarezza per l'incidente nella gara di casa è ancora viva: "Ho imparato quello che sapevamo da un po', purtroppo l'ho pagata cara. La soluzione che uso qui non credo sia una rivoluzione, ma spero mi dia soddisfazioni".

Qual è il rapporto tra Leclerc e Hamilton?

 Il weekend spagnolo servirà anche per misurare la crescita della Ferrari e il feeling dei suoi piloti con le attuali monoposto. Leclerc ha speso parole di grande stima per Lewis Hamilton, sottolineando le difficoltà di adattamento superate dal britannico: "Le macchine di prima erano molto particolari, queste nuove lo sono anche per la power unit. Un pilota di F1 si deve adattare. Lewis sta facendo un grande lavoro in un anno così, è molto forte, lo è sempre stato".

Leclerc e la rivalità con Antonelli

 Infine, una battuta sul dualismo nel cuore dei tifosi italiani, attualmente divisi tra l'amore per la Ferrari e l'entusiasmo per le vittorie del giovane connazionale Kimi Antonelli sulla Mercedes. Un dualismo che Leclerc vive con assoluta serenità: "Geloso dei tifosi? Per niente. Dopo anni non facili per la Ferrari, sono contento che ci sia un italiano a vincere. Anzi, se c'è un pilota che voglio che faccia bene quando noi non facciamo bene, è proprio Kimi. Poi però speriamo di rendergli la vita un po' più difficile".

La prima volta di Fornaroli

1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

charles leclerc
intervista
rinnovo
kimi antonelli
ferrari

Ultimi video

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

I più visti di Formula 1

Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

La Fia ribalta il podio di Monaco 5 giorni dopo: penalità revocate, Gasly terzo. Festeggia anche Briatore

Come si prepara Antonelli per Barcellona? Pescando! E intanto i suoi rivali...

Kimi Antonelli

Antonelli: "Io e Senna non ha senso. Rilassarmi? Devo martellare. E l'episodio della Kardashian..."

Antonelli-Ferrari, Arrivabene spiega il "no" di Maranello: "Ma ha tutto il tempo e poi Leclerc…"

Norris chiude il venerdì davanti a tutti: Leclerc meglio di Hamilton, Antonelli 5° con una sola sessione

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:17
Il Brasile nelle mani di Ancelotti: Carletto punta sull'attacco contro il Marocco | Hakimi lo sfida: "Ai Mondiali non ci sono favoriti"
10:36
Un altro Modric per Allegri: Max mette Lobotka al centro del suo Napoli
10:29
Il Psg punta un attaccante del Barcellona: gli incastri
10:24
Da Tom Cruise a Paris Hilton, parata di stelle a LA: Hollywood sugli spalti per l'esordio degli Usa
10:02
Mondiali 2026, Trump assente a Los Angeles per Usa-Paraguay