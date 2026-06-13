Charles Leclerc: "Ferrari fino alla fine della mia vita: rinnovo di cuore e testa. Non sono geloso di Antonelli"

Charles Leclerc, alla sua ottava stagione in Rosso, parla del rinnovo di contratto appena firmato: "Il mio cuore starà con la Ferrari fino alla fine della mia vita. Ma ho scelto di rimanere anche con la testa. Dopo anni insieme con la squadra non poteva essere solo amore, che per me è indiscutibile e per il quale avrei comunque firmato. È che crescendo pensi di più e vuoi fare le scelte giuste, soprattutto in un momento così importante della mia carriera. Con la ragione ho capito che era la cosa migliore per me".