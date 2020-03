La provocazione: e se la Ferrari lasciasse la Formula 1?

CASO POWER UNIT

di

LUCA BUDEL

In Formula 1 è scoppiato il caso relativo all'accordo segreto tra Ferrari e Fia in merito alla power unit dello scorso anno. Una sorta di tutti contro la Rossa che fa sorgere spontanea una provocazione: il Circus potrebbe fare a meno della scuderia di Maranello? L'ipotesi di lasciare la F1 dopotutto era già stata ventilata in passato, prima da Montezemolo e poi da Marchionne. Ci siamo immaginati quello che, reagendo di pancia, potrebbe balenare in queste ore nelle teste di chi lavora a Maranello...

"Cara Mercedes, cari alleati della Mercedes, lo sapete cosa succede ora? Succede che, come aveva buttato lì Luca di Montezemolo qualche anno fa e minacciato Sergio Marchionne più di recente, abbiamo deciso di lasciare la Formula 1. Noi ci dedicheremo ad altro, magari alla 24 ore di Le Mans, oppure alla Formula E. Tanto, almeno 6.000 macchine le vendiamo lo stesso ogni anno, perché quel marchio lì, quel Cavallino attaccato ai nostri bolidi, vale da solo più di tutti voi messi assieme.

Siamo curiosi di cosa diventerebbe la Formula 1 senza di noi, di chi andrà vedere le corse in autodromo e di quanti si abboneranno per vederle in TV. Probabilmente chi produce bevande energetiche tornerà ad occuparsi solo delle bevande, i papà che hanno comprato le squadre ai loro pargoli vedranno polverizzato all’improvviso l’investimento milionario, il consiglio di amministrazione della Mercedes deciderà di anticipare il ritiro annunciato. Gli altri? Gli altri spariranno, perché senza Formula 1 la loro esistenza non avrà più un senso, così come senza la Ferrari non ha senso la Formula 1.

Cara Mercedes, cari firmatari del documento. Nel mondo delle corse avete un senso perché battete la Ferrari, perché correte contro la Ferrari. L’accordo con la Federazione? Si trattava di qualcosa che sarebbe stato utile per noi, ma anche per tutti voi. Se avessimo barato davvero avremmo subito tutto ciò che è accaduto in pista? Avreste visto il nostro rosso vivace diventare pallido per la dominante argento?

Chiudiamo ricordando che le ultime grandi truffe in questo sport le abbiamo patite noi, a Maranello. Ricordate lo scandalo del 2007, la McLaren, già, correva con motori Mercedes. Vogliamo parlare di Singapore 2008, di Piquet Junior che si schianta di proposito, di Felipe Massa che perde il mondiale all’ultima curva? ".