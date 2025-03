Incubo rosso: Ferrari, da Melbourne a Shanghai un avvio di stagione da dimenticare

Capitolo piloti: l'armonia tra Leclerc e Hamilton non è (ancora) in discussione: il contatto al via però non aiuta e - a nostro parere - non lo fanno nemmeno le "swap position" in qualifica, quella in gara (pur diverse tra di loro per contesto) e la mancata restituzione a Hamilton della posizione da lui ceduta a Charles per provare ad andare all'attacco di Russell. Nelle dichiarazioni a caldo - ma neanche tanto - del dopogara, sir Lewis ha poi alluso al fatto che le modifiche (oggettivamente controproducenti) apportate tra il sabato e la domenica erano state provate (ed evidentemente approvate) solo da Leclerc, ma non dallo stesso Hamilton. Quasi rivendicando un necessario "timbro" anche da parte sua. Ricordiamocelo: stiamo parlando del pilota più vincente della storia. Roba piccola, verrebbe da dire, per ora, ma solo se tra due settimane in Giappone il Cavallino Rampante rialzerà la testa.