Caccia ai premi di consolazione ad Abu Dhabi: le chances di Leclerc e della Ferrari nelle classifiche iridate

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

La completà siccità di punti della Ferrari nel deserto di Sakhir impedisce al Cavallino Rampante di portare fino al gran finale di Abu Dhabi sia quella che era già una difficilissima rincorsa di Charles Leclerc al quarto posto finale tra i piloti che la missione - anch'essa ormai ufficialmente impossibile - rappresentata per la Casa di Maranello dalla caccia al terzo gradino del podio tra i costruttori.

Vincendo con un po' di fortuna ma molta tenacia il penultimo appuntamento del Mondiale, Sergio Perez e la Racing Point hanno fatto un bel passo avanti (probabilmente decisivo) mettere sotto chiave rispettivamente il quarto ed il terzo posti nel Mondiale Piloti ed in quello Costruttori. Traguardi che il passaggio a vuoto di Charles Leclerc e Sebastian Vettel ha reso ormai irraggiungibili per la Ferrari ma che continuano a fare gola a Daniel Ricciardo, alla Reanult ed alla McLaren.

Grazie al primo successo di Perez nel Mondiale ed al terzo posto di Lance Stroll, Racing Point chiude il GP-salotto di Sakhir con un bottino di 40 punti che porta la Mercedes rosa a 194 punti nel Mondiale Costruttori (guidato, anzi vinto da Mercedes con gli attuali e "mostruosi" 540 punti davanti alla Red Bull con 282). Ad Abu Dhabi però Perez e Stroll dovranno marcare stretto Carlos Sainz e Lando Norris perchè la McLaren (superata appunto nel "miniovale" del Bahrain da Racing Point) è a soli dieci punti: 184, con la Renault più distante a -22 punti. La Ferrari può ormai solo salire dalla sesta alla quinta posizione ma il distacco dalla Renault è tale (172 a 131, Ocon e Ricciardo hanno messo insieme i 28 punti del secondo e del quinto posto) che a Yas Marina Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovrebbero fare doppietta... sperando che nel contempo i rivali restino praticamente a secco!

Stessa missione, leggermente meno... complicata attende Leclerc nel Mondiale Piloti: strappare la quinta piazza finale a Ricciardo, distante quattordici lunghezze: 112 a 98. Solo l'australiano invece (che ne è appena stato superato) può ancora tentare il controsorpasso per il quarto posto su Perez. Il messicano si trova a quota 125, ormai fuori portata per il ferrarista che, oltretutto, è braccato in ordine crescente da Lando Norris (87), Alexander Albon (93) e... Carlos Sainz. Con il quarto posto di Sakhir lo spagnolo ha raggiunto quota 97 punti, uno solo in meno del suo prossimo compagno di squadra in Ferrari...! Chiudere il Mondiale davanti al monegasco sarebbe per "Junior" una bella premessa per il 2021. E darebbe al tempo stesso un bel carico di motivazioni extra (diciamo così) ad un Leclerc che la durezza di questa stagione complicata ha sicuramente incattivito ma... in senso buono!