Brivido per Alonso in FP2: si stacca il volante!

Momento da brivido vero per Fernando Alonso. Nel corso del secondo turno di prove libere il due volte campione del mondo (alla fine quindicesimo) si è trovato con il volante tra le mani, completamente scollegato dal piantone dello sterzo, in avvicinamento alla curva uno in fondo al rettifilo dei box. Per qualche istante semplice passeggero della sua Aston Martin, lo spagnolo ha però gestito con freddezza la situazione, avvertendo via radio il uso box e rimettendo il volante nella sua sede mentre la AMR25 raggiungeva la via di fuga. Un problema molto grave e sul quale la FIA farebbe bene a chiedere chiarimenti al team inglese. Il pensiero di molti è infatti andato all'incidente mortale di Ayrton Senna il primo maggio del 1994, ormai quasi trentuno anni fa.