Da Zverev a Jodar, ecco chi sono gli otto 'Maestri' delle Atp Finals 2026: stagioni, numeri e curiosità

È la sorpresa indiscussa di queste ATP Finals. Partito ad inizio 2026 al di fuori dei primi 150 tennisti del mondo, infatti, diventando il primo giocatore a qualificarsi per il Torneo dei Maestri e ad entrare in top-10 nell’anno del suo primo successo a livello del circuito maggiore, quello ottenuto in cinque set nel primo turno degli Australian Open lo scorso 20 gennaio nei confronti del giapponese Rei Sakamoto. Da lì l’irresistibile ascesa del ventenne madrileno non si è più fermata. Prima il titolo sul rosso dell’ATP 250 di Marrakech, a cui hanno fatto seguito la semifinale nell’ATP 500 di Barcellona ed i quarti dei Masters 1000 di Madrid e Roma e del Roland Garros. Poi le prove di forza palesate anche sul cemento, superficie in cui nel 2024 si è fregiato del titolo agli US Open Juniores. All’ATP 500 di Washington è stato capace di raggiungere la finale, dove si è arreso solamente di fronte alla maggiore esperienza dell’americano Taylor Fritz. In seguito ha fatto semifinale al Masters 1000 di Montréal mentre in quel di Shanghai si è spinto addirittura sino alla finalissima, poi portata a casa al terzo set dal connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Colpi e mentalità al di fuori dal normale per un classe 2006, che gli sono valsi con merito il pass per le Finals.