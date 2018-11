Briatore: "La F1 senza Alonso è come il Real senza Cristiano Ronaldo"

23/11/2018

"La Formula 1 senza Alonso è come il Real senza Cristiano Ronaldo", questa l'opinione di Flavio Briatore. Il manager che ha cambiato il circus ne è sicuro: "Il paddock perde un grande, un punto di riferimento. Non ce n'è un altro uguale: ora ci sono ragazzini che se non indossano la tuta nessuno li riconosce in giro per il paddock. La F1 ha bisogno di piloti come Fernando".



L'italiano, manager dello spagnolo che domenica correrà il suo ultimo GP, non esclude un ritorno: "Fa bene a lasciare, ma potrebbe comunque tornare in futuro ed essere competitivo, a patto di avere a disposizione una vettura che possa dare garanzie. Al 100% è in grado di tornare e vincere un Mondiale. Ma il suo stop è logico, non era possibile continuare con una vettura così, senza poter competere. Nella F1 attuale solo due vetture ti possono far vincere, la Mercedes e la Ferrari", dice a El Mundo.



C'è ancora rammarico per Abu Dhabi 2010: "La gente parla molto... Ma vi ricordo che ora c’è solo una squadra vincente, la Mercedes. La Ferrari non ha vinto da quando è partito Fernando. E lì stava per conquistare due titoli, Abu Dhabi 2010 era suo, ma l’abbiamo perso, anzi la Ferrari glielo ha fatto perdere".