Bottas motivazionale al lancio Alfa Romeo: "Lavorerò più duramente degli altri per essere competitivi"

FORMULA 1

La squadra italoelvetica è stata l'ultima delle dieci che prendono parte al Mondiale a svelare la propria livrea da gara.

di

Stefano Gatti

Presentazione... fuori tempo massimo per Alfa Romeo Racing e Sauber: scesa in pista in livrea "camouflage" nei tre giorni dello Shakedown Test di Barcellona, la C42 (powered by Ferrari) indossa finalmente la livrea ufficiale, ultima a farlo tra le dieci monoposto che saranno vita al Mondiale. Aumentano le... quote rosse sulla carrozzeria della vettura che celebra i trent'anni di attività della Sauber. Per abbandonare le secche della bassa classifica o quantomeno imboccarne la via d'uscita, il team si affida alla strana coppia formata da Valtteri Bottas e da Guanyu Zhou. Alfa Romeo sempre più rossa per una stagione tutta nuova

































I margini di crescita sono molto ampi e la stagione che segna l'ingresso in una nuova era offre ai team meno quotati degli ultimi anni di tentare un salto di qualità. Alfa Romeo Sauber punta su un progetto solido ma - come anticipato - una formazione di piloti ben definita nei ruoli ma dalla funzionalità tutta da verificare. Bottas porta - dalla Mercedes - una mentalità vincente ed un desiderio di riscatto che verranno immediatamente messi alla prova dalla nuova realtà che si trova ad affrontare e da un ruolo di leader che gli è stato precluso nel quinquennio trascorso a fianco di Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas

"La cosa eccitante è che non abbiamo idea di come andrà a finire la prima gara. I test ci hanno aiutato a confermare le nostre aspettative su dove siamo, i progressi che abbiamo fatto con la macchina, ma ora ci stiamo avvicinando al momento che conta davvero. Da quando sono entrato nel team ho visto tanta motivazione all'interno di questa squadra: tutti stanno spingendo molto, cercando di lavorare più duramente degli altri per essere competitivi, e questo mi dà quella spinta in più quando sono dentro l'abitacolo".

Da parte sua, il cinese Zhou (primo pilota della sua nazione ad affrontare un Mondiale da pilota titolare in Formula Uno) porta... una straordinaria dote di finanziamenti e - a livello di geopolitica - un ruolo-chiave nella diffusione dello sport in Cina, Paese che fin dal 204 fa parte del calendario del Mondiale ma fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria, che ha provocato la cancellazione del proprio GP nelle due ultime stagioni ed anche in quella che sta per iniziare.

Guanyu Zhou

"Sono molto motivato in vista del Mondiale e vedere la C42 nella livrea da gara rende tutto decisamente reale. Siamo all'inizio di una nuova era, con nuove vetture e nuovi regolamenti, e questo crea un’opportunità per tutti i team di fare un passo avanti, poiché tutti partiamo da zero. Tutti all'Alfa Romeo sono stati di grande aiuto da quando sono arrivato e vedere tutto il duro lavoro, l'impegno e la motivazione di tutti - a Hinwil ed in pista - mi riempie di orgoglio ed eccitazione. Non vedo l'ora di essere in griglia con questa vettura e lavorare con il mio team per portare a casa i risultati a cui puntiamo insieme".

Frédéric Vasseur (Team Principal)

"L'inizio della stagione è sempre un momento emozionante, in cui vediamo il frutto del lavoro di centinaia di persone per un lungo periodo di tempo. La C42 è un'auto che non vediamo l'ora di vedere correre, non solo perché è la prima che abbiamo costruito in questo nuovo ciclo regolamentare, in cui le corse dovrebbero essere più equilibrate ed emozionanti, ma perché abbiamo la massima fiducia in questa vettura per fare un grande passo avanti verso la prima fila".