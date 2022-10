"Bloccato al via, ho puntato solo ad entrare in zona punti: non un gran risultato": Verstappen si accontenta

FORMULAUNO

Caso Safety Car a parte, il messicano ha messo in pista nella città-stato asiatica una prestazione da incorniciare

© Getty Images "Senza dubbio la mia vittoria più bella. Sono riuscito a controllare la gara, anche se tenere gli pneumatici in temperatura non è stato facile. Ho dato tutto per vincere. Gli ultimi giri sono stati intensi: non me ne sono reso conto tanto quando ero in macchina ma... a fine gara! Mi hanno detto che ero sotto investigazione, non ho capito subito perché. Mi hanno chiesto di spingere al massimo e di staccare Leclerc e così ho fatto". Così Sergio Perez si era espresso "a caldo", appena scesa dalla sua Red Bull. Solo tre ore più tardi però il messicano ha potuto definitivamente festeggiare la sua vittoria.

© Getty Images

A fine gara, uno tra i primi a fare i complimenti a Perez era stato il suo compagno di squadra Verstappen, costretto da una serie di circostanze sfortunate e controverse (in qualifica e poi in gara) a rinviare - verosimilmente a Suzuka - i festeggiamenti per il suo secondo titolo.

"Al via è entrato l'antistallo ed ho perso subito delle posizioni. Qui poi è difficile superare, così sono rimasto bloccato. Ho cercato di fare l’undercut su Norris ma non ha funzionato, perchè è entrata la Safety Car. Allora ho cercato di passarlo in pista ma ho spiattellato gli pneumatici. A quel punto ho badato solo a rimontare fino alla zona punti. Non un gran risultato..."

© GET

Scattato dall'interno della seconda fila, Lewis Hamilton ha incassato al via un'entrata piuttosto dura da parte di Sainz, per poi ingaggiare con lo spagnolo un duello terminato con il contatto contro le barriere che ha innescato il secondo intervento della Safety Car. Lewis ha chiuso il GP in nona posizione, accettando con molta filosofia il verdetto del tracciato di Marina Bay.

"Non ho nulla da rimproverarmi. Certo, non sono particolarmente soddisfatto ma neanche arrabbiato con me stesso. Non puoi esserlo, se sai di aver fatto del tuo meglio. Si cade e poi ci si rialza! L’aderenza era molto bassa ed era difficile superare. Oggi la mia Mercedes era difficile da guidare. È andata come è andata, l’importante è averci provato".