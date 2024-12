Binotto punge Vasseur e la Ferrari: "Hamilton? Personalmente non l'avrei preso"

L'attuale direttore tecnico della Stake F1 Team ha spiegato come la decisione di puntare su Hamilton possa far male anche allo stesso Charles Leclerc, molto legato a Vasseur: "Hamilton ha fatto molto bene a prendere quella decisione e condivido la sua scelta. La Ferrari aveva messo gli occhi su altri piloti. E se il talento principale è Leclerc, credo che sia lui che vada supportato e guidato verso l’obiettivo - ha spiegato Binotto in un'intervista al Corriere della Sera -. Se è questa la Ferrari di Vasseur? Preferirei dire cosa ho visto io nella Ferrari. Fred è stato in grado di portare avanti il progetto in nome della continuità, non ha rivoluzionato un'organizzazione strutturata e funzionale".