Charles Leclerc saluta il 2024 e punta al Mondiale per il prossimo anno: "Ci riproveremo, il nostro momento arriverà"

Un finale che lascia ben sperare soprattutto visto l'arrivo alla Rossa di Lewis Hamilton e l'addio di Carlos Sainz con cui Leclerc sembrerebbe aver fatto pace come sottolineato dal pilota della Ferrari: "Vincere Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno e quest'anno siamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre. Carlos, grazie per essere un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare. È stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari - ha aggiunto Leclerc -. E infine grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l'anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Ci lavoreremo a fondo per prepararci la prossima stagione nel migliore dei modi, e ci riproveremo. Grazie".