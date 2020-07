Binotto: "Nessun problema tra Seb e Charles"

RITIRO FERRARI

E' un Mattia Binotto rammaricato e deluso quello costretto a vedere entrambe le SF1000 rientrare definitivamente ai box dopo i primi giri del GP della Stiria. Un pasticcio tra Leclerc e Vettel che ha buttato via l'intero lavoro del weekend: "Penso sia ovvio che le responsabilità dell'accaduto siano di Charles, ma non è il momento di cercare i responsabili per un weekend iniziato in salita e finito così".

Una manovra azzardata di Charles Leclerc mette fuori dai giochi entrambe le Ferrari e il team principal non può far altro che essere diplomatico su quanto successo: "Ho incontrato Seb e Charles, tra loro non c'è alcun problema. Leclerc si è scusato, ma peccato per quanto successo. Non si tratta di fare accuse, si tratta di lavorare in modo molto unito a Maranello per migliorare la vettura e non partire da metà griglia. Oggi sarebbe stato importante fare punti, c'è rammarico per non aver massimizzato le potenzialità di questo weekend e non aver provato la macchina sull'asciutto".

Il manager ha poi proseguito: "Peccato non aver confrontato la macchina con lo scorso weekend, ancora una volta è un rammarico vedere le Ferrari ferme dopo pochi giri". Sull'evoluzione delle monoposto, che nelle sessioni di libere e qualifiche avevano ricevuto degli aggiornamenti arrivati in tempi record da Maranello, Binotto è sicuro: ", prima di tutto dobbiamo capire l'origine del problema per poi andare avanti e migliorarci. Dobbiamo essere aperti, analizzare tutto quanto e prendere la direzione giusta".

