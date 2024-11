Binotto: "Bortoleto prima scelta Audi, può fare bene subito"

"Tutti i giovani che stanno entrando in Formula Uno stanno facendo subito bene. Questo è fantastico per il nostro sport, ma io non li stavo aspettando al varco per prendere le mie decisioni. Ho seguito la carriera di Bortoleto, ovviamente in modo approfondito negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. L'ho visto correre e correre così bene, sono rimasto impressionato dalla sua velocità, dalla sua capacità di crescere e migliorarsi. Se mi guardo intorno, penso che sia uno dei piloti più talentuosi e ad alto potenziale. Per Audi è stato una scelta naturale. Ci siamo solo chiesti se farlo esordire nel 2025 oppure dargli un po' di tempo prima per crescere e poi farlo debuttare nel 2026 ma alla fine abbiamo scelto la prima opzione. Forse vedere anche altri giovani fare subito bene nei Gran Premi mi ha convinto a dargli fiducia: sì, Gabriel può fare molto bene fin dall'inizio". Rischio calcolato: così Mattia Binotto, capo del programma Audi F1, racconta la scelta di arruolare il Gabriel Bortoleto nel progetto Audi fin dal suo inizio, anzi fin dalla sua premessa. Il ventenne pilota paulista sarà l'anno prossimo affiancato all'esperto Nico Hulkenberg. Freschezza da una parte del garage "a quattro cerchi", esperienza dall'altra.