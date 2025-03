Beganovic sulla Ferrari in Bahrain, primo svedese dopo Johansson

Weekend di superlavoro ad alto tasso motivazionale per Dino Beganovic tra tre fine settimana in Bahrain: il pilota svedese (con passaporto bosniaco nato a Linköping il 19 gennaio 2004 della Scuderia Ferrari Driver Academy (della quale fa parte dal 2020) sarà infatti impegnato a Sakhir nel secondo round del campionato di Formula 2 con il team Hitech Grand Prix, ma farà anche il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1 prendendo il posto di Charles Leclerc sulla SF-25 del monegasco in occasione del primo turno di prove libere di venerdì 11 aprile. Dino beneficerà del regolamento FIA che prevede che ciascun titolare - a partire da quest’anno per due volte nel corso della stagione - ceda il proprio abitacolo a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo in Formula 1. Di fatto, Dino (un nome particolarmente emblematico nel mondo Ferrari) affiancherà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (un privilegio assoluto!) nei sessanta minuti di prove libere che danno il via al weekend del quarto appuntamento iridato. Ricordiamo che Leclerc aveva ceduto lo scorso mese di dicembre la sua monoposto a suo fratello minore Arthur nelle prove libere del Gran Premo di Abu Dhabi, ultima tappa della scosta stagione.