Battesimo per l'Alfa Romeo: Raikkonen in pista

14/02/2019

Battesimo a Fiorano per l'Alfa Romeo. La nuovo monoposto è stata portata in pista prima da Kimi Raikkonen e poi da Antonio Giovinazzi per il consueto shakedown. Dalle prime immagini (video realizzato da Marco Amendola) si nota un muso rivoluzionario. Livrea non ancora definitiva nera opaca con tanti quadrifogli rossi e cuori per nascondere i dettagli tecnici della monoposto di Hinwil.