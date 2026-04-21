Barilla dedica alla Formula 1 una nuova pasta

Barilla è una delle eccellenze italiane più note e apprezzate in tutto il mondo. Il senso di convivialità e familiarità che i suoi prodotti restituiscono, è difficilmente riscontrabile in altri concorrenti. Di recente, la multinazionale con sede a Parma si è avvicinata al mondo della Formula 1 (Paolo Barilla è egli stesso un ex pilota) divenendo Official Pasta Partner.

Nuova pasta

Una collaborazione commerciale che ha riscontri non soltanto in termini pubblicitari: Barilla ha presentato le nuove Racing Wheels. Un formato di pasta che riproduce nel piatto la sagoma di una ruota - con cerchione - delle monoposto di Formula 1. Si tratta di un'edizione limitata, studiata per appagare tanto alla vista quanto al palato. La sua struttura è stata ingegnerizzata per assicurare la massima tenuta dei condimenti, e anche la consistenza è progettata per un'ottimale tenuta al dente.

Debutto in USA

Il nuovo formato di pasta debutterà in occasione del Gran Premio di Miami, in programma il 3 maggio. Per quest'occasione, Barilla allestierà ben due "Barilla Lasagna Bar" all'interno del circuito, offrendo il piatto più iconico della cucina italiana in versione classica e ricotta e spinaci. Non mancherà poi la possibilità di gustare le nuove Racing Wheels e la gamma trafilata al Bronzo. Tra monoposto, piloti e scuderia, la pasta Barilla saprà sicuramente trovare il suo spazio.