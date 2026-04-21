Amichevoli estive, per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong Kong

Manchester City, Chelsea, Inter e Juventus si sfideranno in un torneo amichevole pre-campionato a Hong Kong ad agosto. I Citizens, attualmente in lotta con l'Arsenal per il titolo di Premier League, affronteranno l'Inter sabato 1° agosto. La partita darà il via all'"Hong Kong Football Festival" in programma nel futuristico stadio Kai Tak da 50.000 posti. Il Chelsea sfiderà la Juventus mercoledì 5 agosto per concludere il mini-torneo. Tutte le squadre terranno sessioni di allenamento aperte al pubblico prima delle partite, offrendo ai tifosi di Hong Kong un'ulteriore opportunità di vedere all'opera alcune stelle del calcio europeo.

A presentare l’evento c’erano quattro bandiere delle squadre che si sfideranno in Asia: Shaun Wright-Phillips per il Chelsea, Bobo Vieri per l’Inter, Roberto di Matteo per il Chelsea ed Edgar Davies per la Juventus.

Anche Bayern Monaco e Aston Villa hanno già annunciato che giocheranno un'amichevole a Hong Kong venerdì 7 agosto.