Amichevoli estive, per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong Kong

21 Apr 2026 - 10:13
© juventus.com

© juventus.com

Manchester City, Chelsea, Inter e Juventus si sfideranno in un torneo amichevole pre-campionato a Hong Kong ad agosto. I Citizens, attualmente in lotta con l'Arsenal per il titolo di Premier League, affronteranno l'Inter sabato 1° agosto. La partita darà il via all'"Hong Kong Football Festival" in programma nel futuristico stadio Kai Tak da 50.000 posti. Il Chelsea sfiderà la Juventus mercoledì 5 agosto per concludere il mini-torneo. Tutte le squadre terranno sessioni di allenamento aperte al pubblico prima delle partite, offrendo ai tifosi di Hong Kong un'ulteriore opportunità di vedere all'opera alcune stelle del calcio europeo.
A presentare l’evento c’erano quattro bandiere delle squadre che si sfideranno in Asia: Shaun Wright-Phillips per il Chelsea, Bobo Vieri per l’Inter, Roberto di Matteo per il Chelsea ed Edgar Davies per la Juventus.
Anche Bayern Monaco e Aston Villa hanno già annunciato che giocheranno un'amichevole a Hong Kong venerdì 7 agosto.

Ultimi video

01:50
SRV RULLO JUVE "ESULTA" CON THURAM 20/4 (MUSICATO) SRV

La Juventus 'esulta' con Thuram: il nuovo leader dello spogliatoio

00:52
MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

02:55
Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

01:03
SRV RULLO SUPERMOVIOLA LECCE-FIORENTINA 20/4 SRV

La Supermoviola di Lecce-Fiorentina: serata tranquilla per Maresca

01:53
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" CONTE SECONDO POSTO 20/04 SRV

Callegari non mette 'like' a Conte: "Arrendersi così non va bene"

01:12
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" SPALLETTI GASATO 20/4 SRV

Callegari mette 'like' a Spalletti: "Una furia positiva in panchina"

02:55
SRV RULLO INTER-COMO ATTO IV - FINALE IN PALIO 20/4 (MUSICATO)

Coppa Italia: Inter-Como da sogno, missione finale

02:07
SRV RULLO COMO SOGNO COPPA ITALIA - VIGILIA INTER 20/4 (MUSICATO) SRV

Coppa Italia, favola Como: Fabregas vuole fare la storia

02:09
SRV RULLO LA LEGA CALCIO SCEGLIE MALAGO' 20/04 SRV

Elezioni Figc, Malagò incontra la Serie A: "Uomo giusto"

01:48
SRV RULLO NAPOLI TRA DE LAURENTIIS E RITORNO LUKAKU 20/04 OK

Napoli, due fronti aperti: futuro Conte e presente Lukaku

06:07
Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

06:45
DICH PROCURATORE MARIO GIUFFREDI COVERCIANO 20/4 DICH

Mario Giuffredi: "Per Pio Esposito non si parla di mercato"

02:05
DICH GROSSO COVERCIANO 20/4 DICH

Grosso: "Orgoglioso del mio Sassuolo"

01:40
SRV RULLO MILAN RABIOT PUNTA... LA JUVE 20/4 SRV

Milan, Rabiot punta la 'sua' Juve: l'uomo in più di Allegri

01:24
DICH BARTESAGHI COVERCIANO 20/4 DICH

Bartesaghi: "Allegri fondamentale per me. Theo un idolo, a Palestra vorrei rubare una cosa"

01:50
SRV RULLO JUVE "ESULTA" CON THURAM 20/4 (MUSICATO) SRV

La Juventus 'esulta' con Thuram: il nuovo leader dello spogliatoio

I più visti di Calcio

DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

DICH CARLOS AUGUSTO DA MIX SAN SIRO DICH

Carlos Augusto: "Mancano ancora cinque partite, dobbiamo fare del nostro meglio"

DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:38
Arriva l’Inter, la Maratona alza la voce: "Torino resta granata, qui non si viene a festeggiare"
11:04
Accoltellata una giovane promessa del Midtjylland: "Necessari due interventi". Il comunicato del club
10:13
Amichevoli estive, per Inter e Juventus ad agosto torneo a Hong Kong
09:46
La Figc punta a coinvolgere un ex calciatore al vertice: gli scenari
23:48
Fiorentina, Vanoli: "Nel primo tempo tanti errori tecnici"