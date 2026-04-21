NBA, Wembanyama nella storia: primo "Difensore dell'anno" eletto all'unanimità

21 Apr 2026 - 10:24
© Getty Images

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Nella notte tra lunedì e martedì Victor Wembanyama è stato premiato come miglior difensore stagionale dell’NBA. Il centro dei San Antonio Spurs è stato inserito al primo posto da tutti e 100 i giornalisti che hanno votato: da quando esiste il premio, nel 1983, non era mai successo che fosse assegnato all’unanimità. Wembanyama, 22 anni, è il più giovane di sempre a vincerlo. Il francese è inoltre il secondo giocatore di sempre a vincerlo entro la sua terza stagione in NBA, replicando in questo caso l’impresa compiuta da un’altra leggenda di casa Spurs come David Robinson nella stagione 1991-92. 

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