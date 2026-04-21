Roland Garros, Alcaraz: "Cruciali i prossimi esami al polso"

Carlos Alcaraz ha dichiarato che i risultati del prossimo esame al polso infortunato saranno "cruciali" per stabilire se parteciperà al Roland Garros (24 maggio al 6 giugno). Il numero 2 del mondo si è ritirato dal torneo di Barcellona la scorsa settimana a causa di un infortunio al polso destro rimediato durante il primo turno, e successivamente ha dato forfait anche dal torneo di Madrid. "Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché questo esame vada bene - ha dichiarato Alcaraz all'emittente televisiva spagnola TVE - Sto cercando di essere molto paziente. Ma stiamo bene e stiamo solo aspettando un po'. Nei prossimi giorni faremo alcuni esami e poi vedremo come si evolve l'infortunio e quali saranno i prossimi passi". "Preferisco tornare un po' più tardi ma in ottima forma piuttosto che tornare presto, affrettando i tempi e non sentendomi bene - ha aggiunto - Se Dio vuole, ho una lunghissima carriera davanti a me e forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi nei tornei futuri. Sono cose che succedono nel mondo del tennis professionistico. Bisogna accettarle. Devo recuperare molto bene se non voglio che questo mi condizioni in futuro".