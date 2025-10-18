Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
SPRINT RACE

Austin Sprint: Verstappen davanti a Russell e Sainz, top five per le due Ferrari

La gara breve al COTA decisa a favore dell'olandese dall'immediata uscita di scena di Norris e Piastri

di Stefano Gatti
18 Ott 2025 - 20:00
1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Max Verstappen vince dalla pole position e in regime di Safety Car la Sprint di Austin segnata fin dal via dal clamoroso harakiri-McLaren alla prima staccata dopo il semaforo. Oscar Piastri va all'incrocio di traiettoria con Lando Norris ma rientrando verso sinistra viene toccato dalla Sauber di Hulkenberg e a sua volta colpisce la McLaren gemella. Norris subito out, Piastri rientra con una sospensione danneggiata. Nessuna investigazione sull'episodio, evidentemente ritenuto un incidente di gara dal Collegio dei Commissari di Austin. Ko anche Fernando Alonso. Verstappen guadagna quindi altri otto punti sui due piloti della McLaren nella corsa al titolo. Secondo posto per George Russell che - alla ripresa full speed dopo la Safety Car iniziale - prova ad attaccare l'olandese con una staccata oltre il limite non riuscita che lo riporta a più miti consigli. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz con la Williams. L'ex ferrarista spagnolo precede proprio le due Rosse di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che commette un errore e viene superato sullo slancio dal sette volte iridato. Nel finale un contatto tra Lance Stroll ed Esteban Ocon (responsabilità del pilota Aston Martin) provoca la seconda Safety Car di giornata e l'anomalo finale con posizioni congelate. Sesto posto finale per Alexander Albon con la seconda Williams-Mercedes. A punti in settima e ottava posizione anche Yuki Tsunoda con la Red Bull e Andrea Kimi Antonelli con la Merceedes.

formula 1
gp usa
austin
sprint
verstappen
russell
sainz
top five
ferrari

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Impazza il mercato piloti: Leclerc-Hamilton salutano? E Verstappen...

Verstappen beffa le McLaren, delusione Ferrari ad Austin

Le condizioni di Schumi: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

Presunto stupro nella casa di Schumacher: a processo un amico del figlio Mick

Norris e la McLaren subito in vetta ad Austin, avvio in salita per la Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:09
Torino-Napoli, le foto del match
20:06
Bayern Monaco: idea Bruno Fernandes
20:04
Disastro McLaren nella Sprint di Austin
20:03
Serie B, la Juve Stabia batte l'Avellino
20:10
L'ex Simeone piega il Napoli e risolleva il Toro, annullato il pari di Lang nel recupero per fuorigioco