Austin Sprint: Verstappen davanti a Russell e Sainz, top five per le due Ferrari

Max Verstappen vince dalla pole position e in regime di Safety Car la Sprint di Austin segnata fin dal via dal clamoroso harakiri-McLaren alla prima staccata dopo il semaforo. Oscar Piastri va all'incrocio di traiettoria con Lando Norris ma rientrando verso sinistra viene toccato dalla Sauber di Hulkenberg e a sua volta colpisce la McLaren gemella. Norris subito out, Piastri rientra con una sospensione danneggiata. Nessuna investigazione sull'episodio, evidentemente ritenuto un incidente di gara dal Collegio dei Commissari di Austin. Ko anche Fernando Alonso. Verstappen guadagna quindi altri otto punti sui due piloti della McLaren nella corsa al titolo. Secondo posto per George Russell che - alla ripresa full speed dopo la Safety Car iniziale - prova ad attaccare l'olandese con una staccata oltre il limite non riuscita che lo riporta a più miti consigli. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz con la Williams. L'ex ferrarista spagnolo precede proprio le due Rosse di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che commette un errore e viene superato sullo slancio dal sette volte iridato. Nel finale un contatto tra Lance Stroll ed Esteban Ocon (responsabilità del pilota Aston Martin) provoca la seconda Safety Car di giornata e l'anomalo finale con posizioni congelate. Sesto posto finale per Alexander Albon con la seconda Williams-Mercedes. A punti in settima e ottava posizione anche Yuki Tsunoda con la Red Bull e Andrea Kimi Antonelli con la Merceedes.