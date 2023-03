F1, GP Arabia Saudita: Verstappen padrone anche nelle Libere 2

GP ARABIA SAUDITA

L'olandese della Red Bull chiude col miglior tempo davanti ad Alonso e Perez, soltanto 9° e 10° tempo per le Ferrari di Leclerc e Sainz

F1, le immagini del venerdì di libere a Jeddah





















































Max Verstappen domina anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull, padrone assoluto già nella sessione pomeridiana, chiude in 1'29''603 con gomma soft, tenendosi alle spalle l'Aston Martin di Alonso (+ 0''208) e l'altra Red Bull di Perez (+ 0''299). Ancora in grande affanno sul giro secco le Ferrari: 9° tempo per Leclerc (+ 0''738), 10° per Sainz (+ 0''989). Segnali incoraggianti, però, per quanto riguarda il passo gara.

Il due volte iridato continua dunque a dettare legge. Anche sotto le luci scintillanti di Jeddah, Max non ha nessun problema a mettere tutti in fila, migliorando il tempo della FP1 e candidandosi al ruolo di favorito numero uno per la pole position.

Al suo inseguimento, e ormai non è più una notizia, c’è Fernando Alonso, che batte Perez per 91 millesimi e si prende la seconda piazza, confermando gli straordinari progressi fatti dalla Aston Martin rispetto alla passata stagione.

Resta difficile da interpretare la situazione in casa Ferrari: Leclerc e Sainz chiudono con distacchi importanti dalla vetta e anche con la gomma media, nei minuti iniziali della sessione, appaiono in netto ritardo rispetto alla concorrenza. Pochi dubbi sulla scelta di rimanere giù di motore, oltre a quella di un assetto un po’ più carico, considerando che meglio di loro fa anche la Haas di Hulkenberg (8° a + 0’’578), motorizzata Ferrari. Resta da vedere quanto riusciranno a recuperare nella qualifica di sabato pomeriggio. Segnali confortanti arrivano comunque dal passo gara, che era stato il vero problema in Bahrein: ottimo ritmo sia per Carlos con gomma rossa, sia per Charles con gomma gialla. Il monegasco, va ricordato, sarà chiamato a una super rimonta in gara, vista la sostituzione della centralina che gli comporterà dieci posizioni di penalità in griglia.

A completare la top 10 ci sono l'Alpine di Ocon (+ 0''436), la Mercedes di Russell (+ 0''467), l'altra Alpine di Gasly (+ 0''497) e l'altra Aston Martin di Stroll (+ 0''507). Soltanto 11° tempo invece per Lewis Hamilton (+ 0''996), alle prese con qualche grana di setup.