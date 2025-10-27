Antonelli Vs. Bearman, molto più che una sbirciatina al futuro

Andrea Kimi è italiano ma guida per una Casa tedesca (e un team inglese), Oliver è inglese ma guida una monoposto "americana" spinta dalla power unit Ferrari (per ora solo quella). Scherzi del destino? No, semplicemente la Formula Uno e due campioni in divenire che a Mexico City hanno "seriamente" giocato a fare i grandi, tanto da convincere molti (se non tutti) che la loro strada è quella: il futuro che si fa già presente e magari la prima "sbirciatina" (anzi, molto di più) ad un domani che potrebbe vedere Antonelli e Bearman giocarsi qualcosa di ben più importante di un quarto posto centroamericano. Oliver si è districato meglio di altri (e dello stesso AKA che gli partiva davanti, due file) nella solita baraonda delle prime curve messicane, Kimi ha rimesso rapidamente ordine alla sbavatura iniziale, mettendo Bearman nel mirino.