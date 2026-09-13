Canoa slalom: De Gennaro 4° nel kayak cross a La Seu, 3° in coppa specialità

13 Set 2026 - 18:31
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Si chiude con un altro grande risultato il weekend di Giovanni De Gennaro a La Seu d'Urgell, dove è calato il sipario sulla stagione di Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom. Il portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, già secondo nella coppa di specialità del K1 (canoa slalom) dietro al connazionale Xabier Ferrazzi, si piazza al quarto posto nell'ultima prova stagionale di kayak cross, specialità entrata ufficialmente nel programma olimpico da Parigi 2024, assicurandosi il terzo gradino del podio nella classifica generale con 164 punti. Ad aggiudicarsi la coppa del kayak cross al maschile è lo svizzero Jan Rohrer (224 punti), precedendo il britannico Joseph Clarke (187). La finale odierna vede invece il trionfo dello spagnolo Manuel Ochoa davanti al neozelandese Finn Butcher e allo stesso Rohrer. Termina invece ai quarti di finale il percorso di Xabier Ferrazzi (Carabinieri). La francese Camille Prigent si aggiudica la coppa al femminile con 233 punti, davanti alla britannica Kimberley Woods e alla tedesca Ricarda Funk, entrambe a 230. Nella gara di oggi vince Woods precedendo la ceca Tereza Kneblova e l'andorrana Monica Doria. Un altro risultato di rilievo che proietta la squadra azzurra verso l'ultimo grande appuntamento della stagione internazionale: i Campionati Europei di canoa slalom in programma a Ivrea dal 23 al 26 settembre.

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