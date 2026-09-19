Atalanta, prima convocazione per Mirra: in lista al posto di Kossounou

Prima convocazione nella prima squadra dell'Atalanta per Jacopo Mirra. Il difensore centrale romano, arrivato in estate dopo il mancato prolungamento del contratto con la Roma nel cui settore giovanile ha giocato 11 anni, è stato aggregato ai partenti per il ritiro alla vigilia della Juventus dopo il risentimento muscolare mattutino del titolare Odilon Kossounou. L'allenatore Maurizio Sarri ha deciso di portarlo in trasferta come ventitreesimo. Fin qui il ventenne ex giallorosso ha giocato da titolare nella squadra Under 23 dei bergamaschi, nel girone B e in Coppa Italia di serie C, accumulando sei presenze.