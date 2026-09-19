Fiorentina, Fagioli: "Napoli squadra piena di campioni, servirà partita perfetta"

"Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, piena di campioni e guidata da un grande allenatore che conosco bene, come Allegri. Servirà la gara perfetta per provare a vincere e dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia e Pisa". Così il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli parla della sfida di domani in un'intervista ai canali ufficiali del club viola. A una domanda su quanto sia stato importante per lui l'allenatore Paolo Vanoli, il centrocampista risponde: "Il mister è stato determinante perché già dallo scorso anno mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare il massimo delle mie potenzialità in ogni allenamento e partita".
Sulla necessità di realizzare più reti afferma: "Più gol? Lavoro ovviamente anche sotto questo aspetto ma l'importante rimane il risultato della squadra". Infine, sul suo rapporto con Firenze e i tifosi viola Fagioli dice: "Questa città è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto, regalandoti emozioni uniche. Renderli orgogliosi e felici è la nostra priorità: avere il loro supporto, in campo e fuori, è un privilegio".