Canoa: per azzurri slalom test funzionali a Cpo 'Giulio Onesti' Roma

La Nazionale di canoa slalom ha effettuato una serie di test funzionali presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma. Le valutazioni, condotte in collaborazione tra lo staff tecnico della Fick e gli esperti dell'Istituto, si sono concentrate su parametri fisici, neuromuscolari e funzionali utili a monitorare la condizione degli atleti e ad ottimizzare la preparazione in vista della prossima stagione, confermando l'attenzione alla cura della condizione fisica e alla prevenzione come basi per una performance di alto livello. Elena Micozzi, Caterina Pignat, Lucia Pistoni, Chiara Sabbatini, Martino Barzon, Marcello Beda, Gabriele Grimaldi, Raffaello Ivaldi, Elio Maiutto, Flavio Micozzi, Michele Pistoni, Riccardo Pontarollo e Daniele Romano gli azzurri coinvolti.