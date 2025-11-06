Infantino a Forum con Trump, Fifa lancia "premio della pace"

Un premio della pace, assegnato dalla Fifa: lo ha annunciato Gianni Infantino, presidente delal confederazione mondiale del calcio, in vista della sua partecipazione all'America Bussiness Forum di Miami nel quale tra i 'relatori' compare anche il presidente Usa, Donald Trump. Il riconoscimento istituito dalla Fifa sara' assegnato annualmente, e per la prima volta in occasione del sorteggio per la Coppa del Mondo 2026, previsto a Washington il 5 dicembre. "Il calcio lavora per la pace e, a nome dell'intera comunità calcistica, il Premio Fifa per la Pace riconoscerà gli enormi sforzi di individui che uniscono le persone e portano speranza alle generazioni future", ha dichiarato il presidente Fifa. Molti media americani già ipotizzano che il primo premiato sara' proprio Trump, col quale Infantino vanta una solida e personale relazione di amicizia, e che e' atteso alla cerimonia di sorteggio.