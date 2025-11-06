Bologna, offerta di rinnovo per Freuler

Il Bologna perde Freuler per infortunio ma vuole continuare a puntare su di lui. Il centrocampista svizzero rimarrà ai box per un paio di mesi a causa della frattura alla clavicola, ma la dirigenza rossoblu ha comunque voluto far sentire la sua vicinanza e fiducia. Freuler, in scadenza il prossimo giugno, dovrebbe ricevere nei prossimi giorni una proposta di rinnovo di contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Nei prossimi giorni è attesa la proposta ufficiale da parte del Bologna.