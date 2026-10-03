Antonelli prenota la pole di Sepang ma Verstappen e la Red Bull sono in agguato

Kimi Antonelli torna in sella con il miglior tempo nel terzo ed ultimo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Con il tempo di un minuto, 36 secondi e 302 millesimi il leader della classifica generale precede di 278 millesimi Max Verstappen e di oltre mezzo secondo (558 millesimi) l'altro pilota Red Bull Isack Hadjar. Non va oltre il quarto tempo a 610 millesimi dal compagno di squadra per George Russell che si lascia dietro le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Ritardo di 714 millesimi per il monegasco e di 739 per il quattro volte iridato. Lando Norris e Oscar Piastri non brillano con il settimo e l'ottavo tempo sulle McLaren, con passivi rispettivamente di 859 millesimi e di un secondo e 64 millesimo. Franco Colapinto con la Alpine-Mercedes (+1.618) e Arvid Lindblad con la Racing Bulls (+1.782) sigillano la top ten, alle cui porte si ferma Gabriel Bortoleto (Audi) che precede Fernando Alonso. Lo spagnolo conferma la graduale crescita della Aston Martin e precede la seconda Alpine di Pierre Gasly. Alle spalle del francese ci sono Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson con la Racing Bulls, Nico Hulkenberg (Audi) e Oliver Bearman con l'altra Haas spinta dalla power unit Ferrari. Lance Stroll è diciannovesimo nel "panino" delle due Williams-Mercedes di Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre la coda della classifica è "classicamente" appannaggio delle due Cadillac-Ferrari di Valteri Bottas e Sergio Perez.