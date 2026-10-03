F1 BAHRAIN

Antonelli prenota la pole di Sepang ma Verstappen e la Red Bull sono in agguato

Ritardo consistente dal leader per le Ferrari che non vanno oltre la terza fila virtuale

di Stefano Gatti
03 Ott 2026 - 07:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Kimi Antonelli torna in sella con il miglior tempo nel terzo ed ultimo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Con il tempo di un minuto, 36 secondi e 302 millesimi il leader della classifica generale precede di 278 millesimi Max Verstappen e di oltre mezzo secondo (558 millesimi) l'altro pilota Red Bull Isack Hadjar. Non va oltre il quarto tempo a 610 millesimi dal compagno di squadra per George Russell che si lascia dietro le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Ritardo di 714 millesimi per il monegasco e di 739 per il quattro volte iridato. Lando Norris e Oscar Piastri non brillano con il settimo e l'ottavo tempo sulle McLaren, con passivi rispettivamente di 859 millesimi e di un secondo e 64 millesimo. Franco Colapinto con la Alpine-Mercedes (+1.618) e Arvid Lindblad con la Racing Bulls (+1.782) sigillano la top ten, alle cui porte si ferma Gabriel Bortoleto (Audi) che precede Fernando Alonso. Lo spagnolo conferma la graduale crescita della Aston Martin e precede la seconda Alpine di Pierre Gasly. Alle spalle del francese ci sono Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson con la Racing Bulls, Nico Hulkenberg (Audi) e Oliver Bearman con l'altra Haas spinta dalla power unit Ferrari. Lance Stroll è diciannovesimo nel "panino" delle due Williams-Mercedes di Carlos Sainz e Alexander Albon, mentre la coda della classifica è "classicamente" appannaggio delle due Cadillac-Ferrari di Valteri Bottas e Sergio Perez.

formula 1
f1
gp bahrain
sepang
prove libere 1
antonelli
verstappen
red bull
agguato
pole

Ultimi video

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

I più visti di Formula 1

Leclerc svetta nelle Libere 2 di Sepang, Antonelli e la Mercedes con l'affanno

Leclerc sbotta: "Situazione irrispettosa dei nostri sforzi". Per Hamilton "passi avanti enormi rispetto al 2025"

Verstappen lancia la sfida: Antonelli nel "panino" delle Ferrari

F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

Antonelli e Russell: "Aggiornamenti da comprendere, non siamo dove vorremmo essere"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:55
Di Canio: "Nuovi mister dovrebbero attingere da esempi del passato"
10:48
F1, GP storico al Mugello: auto di Formula Ford tampona e si ribalta sul rettilineo
 Sinner
10:56
Niente Shanghai per Sinner: slitta ancora il rientro del numero uno
CLIP GOL LICINA PARMA-CREMONESE MCH
10:15
Licina trascina la Cremonese: super gol contro il Parma
10:10
Domenicali conferma i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi. Salta l'opzione Imola