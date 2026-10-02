Antonelli e Russell: "Aggiornamenti da comprendere, non siamo dove vorremmo essere"

"Abbiamo avuto un buon primo giorno in pista qui in Malesia. Il circuito internazionale di Sepang è incredibile! È veloce e fluido, quindi è davvero fantastico. Siamo riusciti a completare molti giri in entrambe le sessioni e a completare anche un programma completo. Abbiamo raccolto molti dati, sia utili per comprendere il nuovo aggiornamento che abbiamo portato qui, sia per aiutarci a migliorare il resto del weekend qui in Malesia. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Le Red Bull sembrano le più veloci sia nel giro singolo che sul passo, con McLaren e Ferrari che sono particolarmente competitive con tanto carburante a bordo. La pista oggi aveva un grip piuttosto basso ed è probabile che migliorerà tra sabato e domenica. Stasera lavoreremo sodo per trovare miglioramenti per il resto del weekend e per dare il massimo nelle qualifiche".