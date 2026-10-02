Antonelli e Russell: "Aggiornamenti da comprendere, non siamo dove vorremmo essere"
I due piloti della Mercedes alle prese con un weekend iniziato in salitadi Stefano Gatti
Partenza in salita per la Mercedes a Sepang. George Russell e Kimi Antonelli mandano in archivio due turni di prove libere che (specialmente il secondo) hanno visto il recente vincitore di Baku e i leader della classifica generale impegnati a gare la conoscenza con gli aggiornamenti portati dalla Mercedes sulle Frecce d'Argento, a scapito della ricerca della performance pura e del ritmo-gara.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Abbiamo avuto un buon primo giorno in pista qui in Malesia. Il circuito internazionale di Sepang è incredibile! È veloce e fluido, quindi è davvero fantastico. Siamo riusciti a completare molti giri in entrambe le sessioni e a completare anche un programma completo. Abbiamo raccolto molti dati, sia utili per comprendere il nuovo aggiornamento che abbiamo portato qui, sia per aiutarci a migliorare il resto del weekend qui in Malesia. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Le Red Bull sembrano le più veloci sia nel giro singolo che sul passo, con McLaren e Ferrari che sono particolarmente competitive con tanto carburante a bordo. La pista oggi aveva un grip piuttosto basso ed è probabile che migliorerà tra sabato e domenica. Stasera lavoreremo sodo per trovare miglioramenti per il resto del weekend e per dare il massimo nelle qualifiche".
GEORGE RUSSELL
"È stata un'esperienza davvero bella uscire in pista per la prima volta qui a Sepang. Non sono mai venuto qui prima ed è fantastico farlo, dato quanto è iconico questo posto. Anche il supporto che abbiamo avuto qui come squadra è fantastico, quindi grazie a tutti i tifosi per essere venuti oggi e durante il weekend. Con queste condizioni calde, unite all'asfalto aggressivo e alle caratteristiche del circuito, il degrado degli pneumatici durante le prove è stato elevato. Era come ci aspettavamo all'inizio del weekend, ma con il surriscaldamento delle gomme, si neutralizza leggermente le prestazioni di qualsiasi carico aerodinamico aggiunto con il nostro aggiornamento. La macchina qui lavora in una finestra molto diversa rispetto al solito, e non credo che la nostra sia arrivata al punto di cui avevamo bisogno oggi. Cercheremo di superare la situazione da un giorno all'altro e se ci riusciremo potremo essere in prima linea per il resto del weekend".
© AMG Mercedes Petronas F1 Team Pres Office
MAX VERSTAPPEN
"Penso che abbiamo avuto un buon inizio di weekend. È complicato, la pista è davvero calda e abbiamo molto degrado gomme. Quindi ci sono molte cose che dobbiamo capire. È difficile dire se abbiamo fatto progressi. Faceva più caldo in FP2 che in FP1 ed eravamo su un programma diverso. Abbiamo molte cose da fare, molto da guardare e provare, e alcune cose che dobbiamo capire meglio".
OSCAR PIASTRI
"Siamo sicuramente stati migliori in FP2 che in FP1. La seconda è stata una sessione un interessante perché tutti si aspettavano pioggia e poi non l'abbiamo avuta, quindi penso che le scelte di gomme e cose simili fossero un po' diverse dal normale. Le prime quattro squadre sono molto vicine tra di loro. La Red Bull mi è sembrata molto forte e anche la Mercedes in certi momenti e ovviamente la Ferrari. Noi siamo forse appena un piccolo passo indietro, ma siamo cresciuti molto tra le due sessioni".