1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Mondiali 2026

La Spagna campione del mondo è atterrata all'aeroporto di Madrid: parte la festa Roja

20 Lug 2026 - 15:21
9 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Spagna campione del mondo è atterrata all'aeroporto Madrid-Barajas di ritorno dalla vincente spedizione ai Mondiali 2026: Rodri guida la truppa con la Coppa del mondo in pugno, è festa Roja!