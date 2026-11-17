Il vetriolo di Bernie Ecclestone: "Hamilton si lamenta sempre, la Ferrari ha bisogno di una prima guida"
Il 96enne manager britannico punta il dito contro Maranello: “La Rossa era superiore a tutte, ma non so se Vasseur le dedica tutti i pensieri…"di Redazione Sportmediaset
Alla soglia dei 96 anni, Bernie Ecclestone non ha perso lo smalto né il vizio di dire esattamente ciò che pensa. In una lunga e pungente intervista concessa a Sky Sport Deutschland e RTL, l'ex ad della Formula 1 ha analizzato senza filtri lo stato di salute del Circus, puntando dritto il mirino su Maranello, sulle tensioni interne tra i piloti della Ferrari e sulle dinamiche che scuotono il paddock.
Il siluro su Lewis Hamilton
Il tema caldo delle ultime settimane a Maranello resta la gestione della convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, riaccesa dal duello in partenza al Gran Premio del Messico e dalla scelta di Frederic Vasseur — ribadita in Brasile — di non imporre rigide "regole d’ingaggio". Su questo fronte, Ecclestone non usa certo mezzi termini, riservando parole dure soprattutto al sette volte campione del mondo: "Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva" ha tuonato Ecclestone, rincarando la dose con una stoccata generazionale: "E ora sta arrivando all’età in cui deve iniziare a pensare al ritiro".
Di ben altro tenore invece il giudizio su Charles Leclerc, promosso a simbolo e cuore pulsante della scuderia: "Lui è un uomo Ferrari. Hamilton invece è arrivato e ha tentato di cambiare il modo di lavorare là dentro. Ma per farlo da solo è semplicemente troppo tardi per lui".
"Serve un vero numero uno"
Per l'ex patron del Circus, i problemi della Ferrari affondano le radici nella struttura del team e nella mancanza di gerarchie nette, un difetto strutturale che ha impedito alla Rossa di vincere il Mondiale quest'anno, pur avendo la vettura migliore: "La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida. È molto meglio avere un vero numero uno e un pilota numero due molto competitivo. Ma quest’ultimo deve sapere chiaramente il suo ruolo ed essere una sicurezza per la squadra".
Poi l'attacco frontale a Vasseur: “Francamente è una brava persona, ma semplicemente non è all'altezza di dirigere una squadra come la Ferrari. La Ferrari ha bisogno di una persona molto, molto, molto forte, che pensi alla Ferrari dal momento in cui si sveglia fino a quando va a dormire. Mi chiedo se davvero dedichi la maggior parte dei suoi pensieri alla Ferrari”.
La battuta su Kimi Antonelli
Non poteva mancare una battuta al vetriolo sul fresco campione del mondo Andrea Kimi Antonelli e sulle voci di un suo futuro accostamento al Cavallino Rampante. Alla domanda se la Ferrari possa essere la meta giusta per il giovane talento italiano, Ecclestone ha risposto con una risata e una delle sue classiche stilettate: "Dobbiamo aspettare che abbia più di 50 anni. Solo allora sarà un buon posto per lui…".