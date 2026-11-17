Il tema caldo delle ultime settimane a Maranello resta la gestione della convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, riaccesa dal duello in partenza al Gran Premio del Messico e dalla scelta di Frederic Vasseur — ribadita in Brasile — di non imporre rigide "regole d’ingaggio". Su questo fronte, Ecclestone non usa certo mezzi termini, riservando parole dure soprattutto al sette volte campione del mondo: "Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva" ha tuonato Ecclestone, rincarando la dose con una stoccata generazionale: "E ora sta arrivando all’età in cui deve iniziare a pensare al ritiro".