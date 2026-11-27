"Sono veramente contento, era importante per me e non è facile parlare dopo questa patita. Sapevo di dover giocare il mio miglior tennis, specialmente per disinnescare il suo servizio. E' stato difficile ma alla fine sono sempre riuscito a tenere il mio servizio e anche alla fine ce l'ho fatta nel miglior modo possibile, con l'atteggiamento giusto e l'energia dei miei compagni". Così Lorenzo Musetti dopo il successo ottenuto contro Jakub Mensik nel primo singolare della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca. "Siamo un gruppo unito e così andiamo contro chiunque", ha aggiunto.