MERCATO

Il Bologna è a un passo da Piccoli: l'affare potrebbe sbloccare Pellegrino alla Fiorentina

Il Parma si è già tutelato con l'arrivo dell'attaccante David Romero

11 Ago 2026 - 12:36
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Non solo Dovbyk: il Bologna sta per chiudere un altro importante colpo in attacco. I rossoblu, infatti, sarebbero ormai ai dettagli con la Fiorentina per l'acquisto di Roberto Piccoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Il Bologna si sta già muovendo per organizzare visite mediche e presentazione, il che sottolinea l'imminente chiusura della trattativa. 

Situazione Fiorentina

 La partenza di Piccoli lascia scoperta una casella che i Viola dovranno riempire al più presto. Paratici, sempre due mosse avanti agli altri in questo mercato estivo, ci ha già pensato e ha trovato il sostituto ideale. Le strade stavolta portano a Parma, dal numero 9 Mateo Pellegrino. L'attaccante e la Fiorentina avrebbero già trovato da settimane un'intesa di massima, mentre andranno approfonditi i discorsi con il Parma per capire cifre e modalità dell'operazione. 

Il Parma si muove

 Il Parma è consapevole che perdere Pellegrino equivarrebbe a perdere gol pesanti (9 lo scorso anno) in ottica salvezza. I ducali, oltre al El Bilal Touré, hanno chiuso anche per l'arrivo di David Romero dal Tigre, classe 2003 che ha messo a segno fino a questo momento 11 gol in 19 partite.

La Serie A dagli undici metri: ecco chi tirerà i rigori

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© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.
© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.
© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.

© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.

© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.

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