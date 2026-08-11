Il Bologna è a un passo da Piccoli: l'affare potrebbe sbloccare Pellegrino alla Fiorentina

La partenza di Piccoli lascia scoperta una casella che i Viola dovranno riempire al più presto. Paratici, sempre due mosse avanti agli altri in questo mercato estivo, ci ha già pensato e ha trovato il sostituto ideale. Le strade stavolta portano a Parma, dal numero 9 Mateo Pellegrino. L'attaccante e la Fiorentina avrebbero già trovato da settimane un'intesa di massima, mentre andranno approfonditi i discorsi con il Parma per capire cifre e modalità dell'operazione.