Il Bologna è a un passo da Piccoli: l'affare potrebbe sbloccare Pellegrino alla Fiorentina

La Serie A dagli undici metri: ecco chi tirerà i rigori
© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.
© instagram | Atalanta - Il prescelto dagli undici metri dovrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha segnato 3 rigori su 3 nella passata stagione. Occhio, però, a Samardzic, anche lui perfetto dal dischetto nelle due occasioni in cui si è preso la responsabilità.