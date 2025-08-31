Antonelli e l'incidente con Leclerc: "Ho sbagliato io, chiedo scusa a Charles. A Monza..."

© IPA
Sorpresa ma anche idee chiare per il rookie Hadjar, l'italiano guarda già al prossimo weekenddi Stefano Gatti
OSCAR PIASTRI
"Bella sensazione vincere qui. Ho controllato la gara quando è stato necessario e sfruttato la nostra velocità quando serviva. Sono stato in controllo tutto il tempo. È stata una gara diversa da quella di dodici mesi, fa sono soddisfatto di essere tornato sul primo gradino del podio. All'inizio sembrava un weekend difficile, ma ho svoltato in qualifica e oggi tutto è filato liscio. Le tre Safety Car e soprattutto le tre ripartenze, oltre alla pioggia ad intermittenza, hanno messo un po' di pepe ma è andata bene. La seconda parte della stagione inizia nel migliore dei modi ma la strada è ancora lunga. Prendiamo una gara alla volta".
LANDO NORRIS
"Avevo un bel passo, ho guidato bene e gestito al meglio le gomme, mettendomi nella condizione di sfruttare la mia opportunità nel finale, casomai si fosse presentata. Sarei però stato contento anche del secondo posto, oggi realisticamente non potevo vincere. Ho perso tanti punti e non per colpa mia, quindi sono sereno. Succede, non posso farci niente. È già alle mie spalle, ora penso solo al prossimo weekend a Monza".
MAX VERSTAPPEN
"Non è stato semplice. Ho dato tutto al via e mi sono preso un piccolo spavento alla curva due. Ho cercato di attaccare ma sono arrivato un po' troppo di slancio, dovevo provare a sfruttare le soft. Da lì in avanti ho fatto la mia gara. Non avevo il passo delle McLaren. Poi ho avuto un po' di fortuna con il ritiro di Norris. Il secondo posto è un gran risultato oggi".
ISACK HADJAR
"È una sensazione surreale, è stato sorprendente per me mantenere il quarto posto, poi nel finale ho potuto approfittare del ritiro di Norris. Non ho commesso errori, ho guidato una macchina fantastica tutto il weekend. Sono felicissimo per i ragazzi della squadra. Salire sul podio di un Gran Premio è sempre stato il mio obiettivo, fin da bambino mi immaginavo di farlo e non solo di arrivare sul podio... Spero intanto che questo sia solo che sia il primo di una lunga serie. Vado forte con qualsiasi macchina, sono pronto anche... per la Red Bull. L'unica cosa che non so guidare al top è... una MotoGP".
GEORGE RUSSELL
"Non ho mai visto qualcuno superare in quel punto. Io sono rimasto sulla mia traiettoria, Leclerc è andato fuori pista. È stato anche un bel sorpasso ma... fuori pista, anche se di poco. Io ho avuto dei danni. Se tagli così in qualifica ti tolgono il tempo: sono le regole".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Con Leclerc ho sbagliato io, causando il contatto. Chiedo scusa a Charles e alla mia squadra. A metà curva ero praticamente al suo fianco ma lui usando la sopraelevazione della pista ha riguadagnato terreno. Non mi aspettavo che scendesse tanto e così velocemente verso il basso e il centro della pista. Ho provato a lasciarlo passare ma non è stato abbastanza per evitare il contatto. Non vedo l'ora di andare a Monza. Punto a fare bene perché il nostro passo gara è buono bisogna solo partire davanti per poi potercela giocare. Non vedo l'ora di correre il mio secondo Gran Premio in Italia e di fare un regalo ai miei connazionali".
