Antonelli e l'incidente con Leclerc: "Ho sbagliato io, chiedo scusa a Charles. A Monza..."

"Bella sensazione vincere qui. Ho controllato la gara quando è stato necessario e sfruttato la nostra velocità quando serviva. Sono stato in controllo tutto il tempo. È stata una gara diversa da quella di dodici mesi, fa sono soddisfatto di essere tornato sul primo gradino del podio. All'inizio sembrava un weekend difficile, ma ho svoltato in qualifica e oggi tutto è filato liscio. Le tre Safety Car e soprattutto le tre ripartenze, oltre alla pioggia ad intermittenza, hanno messo un po' di pepe ma è andata bene. La seconda parte della stagione inizia nel migliore dei modi ma la strada è ancora lunga. Prendiamo una gara alla volta".